Der Schauspieler Ulrich Tukur. © Boris Roessler/Archiv

Film

Preisverleihung an Ulrich Tukur beim Filmfest in Emden

Mit einer großen Preisverleihungsgala geht am Sonntag (20.15 Uhr) in Emden das Internationale Filmfest zu Ende. Der Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur (59) erhält in diesem Jahr den Emder Schauspielpreis.