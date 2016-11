Eine Frau trägt eine Nordmanntanne von einem Verkaufstand davon. © Sebastian Kahnert/Archiv

Agrar

Preise für Weihnachtsbäume wohl stabil

Die Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr kaum teurer sein als 2015. "So dürfte die Nordmanntanne als beliebteste Variante in zwei Metern Größe 36 bis 45 Euro kosten", teilte das Landvolk in Hannover unter Berufung auf den Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger mit.