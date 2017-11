Ein Pärchen trägt einen Weihnachtsbaum. © Peter Steffen/Archiv

Forstwirtschaft

Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

Für Weihnachtsbäume müssen Verbraucher in Niedersachsen nach Angaben des Landvolks in diesem Jahr nicht tiefer in die Tasche greifen als 2016. Die Preise seien weiterhin stabil, teilte der Bauernverband am Montag mit.