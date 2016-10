Auszeichnungen

Die Staatsoper Hannover erhält für ihren innovativen Spielplan den Preis der deutschen Theaterverlage 2016. Der Spielplan zeichne sich durch eine intensive Pflege des modernen Repertoires aus, teilte die Stiftung des Verbandes Deutscher Bühnen- und Medienverlage am Donnerstag mit.

Hannover. Einen besonderen Schwerpunkt bilde die "Junge Oper" für Kinder, für die regelmäßig Kompositionsaufträge vergeben werden. "Wir sehen uns bestärkt in unseren Bestrebungen, ein junges Publikum an die Oper heranzuführen", freute sich Staatsopernintendant Michael Klügl über den undotierten Preis, der am 26. November überreicht wird.

dpa