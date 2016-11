Extremismus

Präventionsrat will Kommunen gegen Salafisten stärken

Der Landespräventionsrat will im Kampf gegen radikale Islamisten die Kommunen und die Gesellschaft mobilisieren. Wichtig für die Präventionsarbeit sei die Stärkung der Zivilgesellschaft, sagte die Vorsitzende des Landespräventionsrates (LPR), Ute Haas, am Mittwoch auf einer Expertentagung in Hannover.