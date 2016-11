Verkehr

Positive Bilanz: Hilfspolizisten begleiten Schwertransporte

Das bundesweit erste Pilotprojekt mit Hilfspolizisten zum Begleiten von Schwertransporten in Niedersachsen ist erfolgreich angelaufen. Die Polizeiwachen berichteten von einer guten Zusammenarbeit mit den Privatfirmen, die die Hilfspolizisten einsetzen, sowie einer spürbaren Entlastung der Polizei, teilte das Innenministerium in Hannover am Montag mit.