Junge Puten stehen in einem Stall. © Carmen Jaspersen/Archiv

Agrar

Portal soll Landwirten bei Antibiotika-Reduzierung helfen

Niedersachsens Landwirte bekommen Hilfestellung vom Agrarministerium in Hannover bei der Reduzierung ihres Antibiotika-Einsatzes in den Ställen. Agrarminister Christian Meyer (Grüne) will am kommenden Montag die Informationsplattform "Aniplus" freischalten, die Strategien für eine Verbesserung der Tiergesundheit aufzeigen soll.