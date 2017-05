Wirtschaft

Porsche stützt Gewinne des Wolfsburger Autokonzerns

Der Volkswagen-Konzern kann neben dem jüngsten Aufschwung in der wichtigen Kernmarke VW Pkw auch weiter auf seinen Gewinnbringer Porsche zählen. Die Sportwagentochter fuhr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von einem Prozent auf 5,04 Milliarden Euro ein, wie VW am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte.