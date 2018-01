Auto

Porsche-Macan soll erneut in die Werkstatt

Der Autobauer Porsche will sein Modell Macan mit 3,0-Liter-Dieselmotor für ein weiteres Software-Update in die Werkstätten rufen. Betroffen seien europaweit rund 52 500 Fahrzeuge mit dem Sechszylinder-Diesel, in Deutschland etwa 14 000 Autos, teilte Porsche am Freitag in Stuttgart mit.