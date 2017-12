Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. © Holger Hollemann/Archiv

Gewerkschaften

Polizisten- und Lehrergewerkschaft: Beamten-Weihnachtsgeld

Weihnachtsgeld für alle Beamten in Niedersachsen fordern die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Um die politischen Akteure für diese Forderung zu sensibilisieren, übergaben der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff und die GEW-Landeschefin Laura Pooth am Montag einen symbolischen Wunschzettel an Vertreter der Landesregierung und der Fraktionen.