Polizei

Polizisten sollen Betrunkenen-Foto in Chat gestellt haben

Drei Polizisten aus Peine sollen einen betrunkenen Mann in ihrer Wache fotografiert und das Bild in einen Nachrichten-Chat weitergeleitet haben. "Gegen die Beamten wird wegen des Vorwurfs der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch.