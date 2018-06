Joggend und dann mit einem geborgten Fahrrad sind Polizisten zu einem Unfall auf der Autobahn 7 in der Lüneburger Heide geeilt. Nach einem Auffahrunfall in einer Baustelle staute sich der Verkehr derart, dass die Beamten mit dem Streifenwagen nicht durchkamen, teilte die Polizei am Montag mit.