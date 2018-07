Hannover/Bremen

2016 war in Niedersachsen fünf Mal von Polizisten auf Menschen gefeuert worden. Sehr zurückhaltend gingen die Polizisten in Bremen mit ihren Waffen um: Kein Mal wurde auf Menschen geschossen - 2016 nur ein Mal. Auch Warnschüsse gaben die Beamten im vergangenen Jahr selten ab, drei in Niedersachsen und keinen in Bremen. In zehn Fällen lösten sich in Niedersachsen unbeabsichtigt Schüsse aus den Dienstwaffen, zum Beispiel am 11. Dezember an einem Kontrollpunkt in der Nähe des Weihnachtsmarktes in Hannover. Ursache soll ein Bedienungsfehler gewesen sein, verletzt wurde niemand.

dpa