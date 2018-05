Weil es im Mai kaum geregnet hat, steigt die Gefahr von Waldbränden in Niedersachsen weiter. Der Nordosten Niedersachsens erreicht auf dem Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die höchste Stufe 5. "Die Kiefernwälder in der Heide sind besonders anfällig, Feuer zu fangen", sagte der Sprecher der niedersächsischen Landesforsten, Mathias Aßmann, am Donnerstag.