Kriminalität

Polizeitaucher finden Tresor beim Wollepark

Polizeitaucher haben in Delmenhorst in der Nähe des Wolleparks einen kleinen Tresor und eine Tasche mit verschiedenen Ausweispapieren entdeckt. Was sich in dem Safe befindet, konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag noch nicht sagen.