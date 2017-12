Polizisten im Einsatz bei einer Demonstration in Hannover. © Philipp von Ditfurth/Archiv

Landtag

Polizeieinsatz bei Anti-AfD-Protesten im Innenausschuss

Der Polizeieinsatz bei den Anti-AfD-Protesten am vergangenen Wochenende in Hannover wird den Innenausschuss des niedersächsischen Landtags beschäftigten. Am nächsten Freitag werde der Aussschuss sich vom Innenministerium über den Einsatz berichten lassen, kündigte der Ausschussvorsitzende, der CDU-Abgeordnete Thomas Adasch, an.