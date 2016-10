Ein mit Kerzen beleuchtetes Kürbisgesicht ist zu sehen. © Uli Deck/Archiv

Gesellschaft

Polizei warnt vor strafbaren Halloween-Streichen

Zu Halloween hat die Polizei vor allzu krassen Streichen gewarnt. "Nicht alles, was Spaß macht, ist auch erlaubt", betonte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Lüneburg.