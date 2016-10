Polizei warnt vor Falschmeldungen über Grusel-Clowns. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Polizei warnt vor Falschmeldungen über Grusel-Clowns

Die Polizei warnt vor Falschmeldungen über angeblich aggressive Grusel-Clowns in sozialen Netzwerken. In den vergangenen Tagen seien vermehrt ausgedachte Texte, die wie Zeitungsberichte aussahen, im Internet verbreitet worden, teilte die Polizei in Hannover mit.