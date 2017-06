Notfälle

Polizei warnt nach Bundeswehr-Übung vor Blindgänger

Die Polizei hat in der Lüneburger Heide vor einer Granate gewarnt, die nach einer Bundeswehr-Übung als Blindgänger entdeckt worden war. Unbekannte hätten das Geschoss, das mit einer roten Signalflagge markiert worden war, in der Nähe der Schießbahn Wietzendorf mitgenommen, teilte die Polizei im Heidekreis am Donnerstag mit.