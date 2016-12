Einheiten der Polizei stehen während eines Einsatzes. © Arnulf Stoffel

Kriminalität

Polizei vor Weihnachtsgottesdiensten verstärkt auf Streife

Die Polizei in Niedersachsen will Gottesdienste an Heiligabend besonders schützen. In Hannover, Oldenburg und Braunschweig sind Einsatzkräfte vor Kirchen verstärkt auf Streife.