Unfälle

Trotz Verbots der Polizei haben sich in der Nacht zum Samstag erneut etliche Autofahrer auf einem vereisten Parkplatz am Torfhaus im Oberharz zum Schleudertraining getroffen.

Torfhaus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erteilten die Beamten mehr als 40 Fahrern Platzverweise. Eine 17-Jährige war am Freitagabend bei einem Unfall auf dem vereisten Parkplatz schwer verletzt worden. Autofahrer hatte bei minus 15 Grad das Schleudern auf der spiegelglatten Fläche geübt. Die junge Frau saß im Auto eines 20-Jährigen, der seinen Wagen gegen einen Schneehaufen setzte. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in das andere Auto hinein.

Andere ließen sich von dem Unfall nicht abschrecken: Noch während der Erstversorgung der Verletzten hätten sich andere Leute per Bierkisten hinter Autos herziehen lassen, berichteten die Beamten. Schaulustige versammelten sich. Die Polizei machte dem Treiben sofort ein Ende und verhängte Bußgelder.

Bei einem erneuten Aufruf zum Schleudertraining via Facebook hatten sich im Laufe des Samstags mehr als 100 Menschen angemeldet. Die Polizei kontrollierte deshalb die Anfahrt am Parkplatz.

dpa