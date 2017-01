Ein Luftballon hängt an einem Polizeifahrzeug in Bad Belzig (Brandenburg). © Polizei/Polizeidirektion West

Polizei

Polizei verfolgt bunten Luftballon aus Niedersachsen

Nena lässt grüßen: Ein bunter Luftballon am Nachthimmel hat die Polizei in Brandenburg auf Trab gehalten. Am Dienstagabend bemerkte eine Streife bei Bad Belzig in etwa drei Metern Höhe ein "besonderes Flugobjekt", wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt. Nach kurzer Verfolgung konnten es "die diensterfahrenen Beamten" einfangen - und identifizieren.