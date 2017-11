Ein Feuerwehrfahrzeug. Foto:Friso Gentsch/Archiv

Brände

Polizei sucht weiter nach Ursache für Kita-Brand

Nach dem Brand in einer Kindertagesstätte in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist die Ursache des Feuers weiter unklar. "Wenn Gebäude total abgebrannt sind, muss man puzzlemäßig vorgehen", sagte ein Polizeisprecher am Montag in Cuxhaven.