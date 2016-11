Auszubildende der Polizeischule. © Christian Charisius/Archiv

Polizei sucht neue Kommissare: Bewerbungsfrist verlängert

Die Polizei in Niedersachsen sucht so viel Nachwuchs wie seit vielen Jahren nicht mehr und hat die Bewerbungsfrist für die Polizeiakademie verlängert. Noch bis zum 30. November können Abiturienten sich für die dreijährige Ausbildung zum Polizeikommissar bewerben, teilte die Akademie in Nienburg mit.