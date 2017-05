Notfälle

Polizei sucht mit Plakaten nach Mutter von totem Baby

Nach dem Fund eines toten Babys in einem Abwasserschacht fahndet die Polizei Celle mit einer Plakataktion nach der Mutter des Säuglings. Ein Suchaufruf auf Deutsch, Englisch und Arabisch sei am Samstag in Faßberg an öffentlichen Stellen und in Geschäften ausgehängt worden, teilten die Beamten mit.