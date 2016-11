Kriminalität

Polizei sucht mit Phantombild nach Prostituierten-Mörder

Die Polizei hat am Mittwoch ein Phantombild des mutmaßlichen Mörders einer 40 Jahre alten Prostituierten veröffentlicht. Die Frau war Anfang November in einem sogenannten Love-Mobil an einer Bundesstraße bei Peine getötet worden.