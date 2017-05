Notfälle

Polizei sucht Besitzer einer entlaufenen Ziege

"Wer vermisst eine Ziege?" - mit diesem Aufruf sucht die Polizei in Wathlingen nahe Celle nach dem Besitzer des wohl ausgebüxten Tieres. Die Ziege hat sich in einem Waldstück an der Hänigser Straße in Wathlingen angesiedelt, teilte die Polizeiinspektion Celle am Donnerstag mit.