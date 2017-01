Ein selbstgebautes Gefährt aus einem Hoverboard, Stahlstange und Möbelrolle. © Polizei Harburg/dpa

Verkehr

Polizei stoppt "unbekanntes Fahrobjekt"

Ein selbstgebautes Fahrzeug haben Polizeibeamte am Donnerstag in Winsen (Luhe) gestoppt. Das sonderbare Gefährt hatte ein 26-Jähriger aus einem Hoverboard, einem Sitz, einer Stahlstange und einer Rolle für Möbel konstruiert und sich damit auf den Weg gemacht, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.