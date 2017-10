Ein Pkw-Fahrer wird mit einem Anhaltestab von der Poliezi angehalten. © Rainer Jensen/Archiv

Kriminalität

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer gleich zweimal

Gleich zweimal hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in Oldenburg gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagabend stellten die Beamten bei dem 65-Jährigen 1,1 Promille fest und beschlagnahmten seinen Führerschein, teilte die Polizei am Sonntag mit.