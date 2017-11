Das Blaulicht an einem Polizeiauto. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Polizei stellt Verdächtigen nach lebensgefährlicher Attacke

Nach der Attacke auf einen 30 Jahre alten Mann in Lehrte bei Hannover am Dienstagabend hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 19-Jährigen werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei Hannover am Mittwochmorgen mit.