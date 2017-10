Kostümierte Teilnehmer am Bremer Freimarkt. © I. Wagner/Archiv

Freizeit

Polizei sieht sich gut aufgestellt für den Bremer Freimarkt

Kurz vor Beginn des Bremer Freimarkts sind die Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben gut vorbereitet. "Wir versuchen als Polizei so dezent wie möglich zu agieren, so lange uns nicht Jemand zwingt, anders aufzutreten", sagte Einsatzleiter Kai Ditzel am Dienstag.