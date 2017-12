Schild bei einem Parteitag der Alternative für Deutschland. © Julian Stratenschulte/Archiv

Polizei schützt AfD-Parteitag mit Nato-Stacheldraht

Beim AfD-Bundesparteitag in Hannover bereitet sich die Polizei an diesem Wochenende auf Straßenblockaden und Krawalle vor. "Mit Protestaktionen vielfältigster Art ist zu rechnen", sagte Polizeidirektor Uwe Lange am Freitag.