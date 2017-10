Notfälle

Die Polizei in Meppen hat für die Suche nach der Mutter eines Findelkinds ein Hinweistelefon eingerichtet. In den vergangenen Tagen seien zwar viele Hinweise und auch gut gemeinte Hilfsangebote eingegangen.

Meppen. Eine heiße Spur zur Mutter des Babys sei bislang jedoch nicht dabei gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Säugling war am Montagmorgen vor einem Pfarrheim in Haren im Emsland gefunden worden. Dem Mädchen geht es gesundheitlich gut.

dpa