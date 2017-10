Der Schriftzug "Polizei" auf einem Funkstreifenwagen. © Jens Büttner/Archiv

Kriminalität

Polizei nimmt zwölf mutmaßliche Drogendealer fest

Bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Drogenhändler haben Polizisten in Melle und in Essen (NRW) zwölf Verdächtige festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück am Donnerstag mitteilten, hatten Beamte der Polizei in Melle seit Jahresbeginn gegen die Tätergruppe im Alter von 25 bis 64 Jahren ermittelt.