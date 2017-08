In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Polizei nimmt zwei gesuchte Männer in Frankfurt fest

Bundespolizisten haben in Frankfurt (Oder) zwei per Haftbefehl in Niedersachsen gesuchte Männer festgenommen. Gegen 8 Uhr am Montagmorgen kontrollierten Beamte auf der Autobahn 12 einen Wagen, in dem ein 45-Jähriger saß, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.