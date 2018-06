Wilhelmshaven

Daraufhin war der Einsatzort weiträumig abgesperrt worden, weitere Polizisten wurden alarmiert. "Die am frühen Abend in Wilhelmshaven eingetroffenen Spezialkräfte drangen in das Einfamilienhaus ein", so die Polizei. Der 19-Jährige habe sich allein in dem Haus aufgehalten. Verletzt wurde niemand. Bei der Durchsuchung wurde laut Polizei eine Schreckschusswaffe gefunden. Die Beamten wollten prüfen, ob der Mann nun in eine Psychiatrie kommt.

dpa