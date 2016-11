Ein Justizbeamte legt einem Mann Handschellen an. © Andreas Gebert/Archiv

Kriminalität

Polizei nimmt ausgebüxten Häftling in Kiel fest

In Kiel hat die Bundespolizei einen Häftling aus Bremen festgenommen. Der 21-Jährige war nach einem Freigang nicht in die dortige JVA zurückgekehrt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.