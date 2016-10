Kriminalität

Spezialeinsatzkräfte der niedersächsischen Polizei haben drei Männer in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) wegen des Verdachts auf bandenmäßigen, schweren Diebstahl festgenommen.

Lingen/Ibbenbüren. Zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren wurden dem Haftrichter vorgeführt. Ein weiterer 30-Jähriger wurde von den Beamten wieder entlassen, wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Donnerstag mitteilte.

Die Männer stehen im Verdacht seit Oktober 2015 an Einbrüchen in Fahrradgeschäften in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden hochwertige Fahrräder und E-Bikes im Wert von rund 200 000 Euro gestohlen. Bereits Ende September hatte die Ermittlungsgruppe vier Verdächtige festgenommen, denen vorgeworfen wird, an den Diebstählen beteiligt zu sein. Von ihnen sitzen drei in Untersuchungshaft.

dpa