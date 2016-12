Unfälle

Sie waren wahrscheinlich zu zweit im Auto, als sie im niedersächsischen Brake in die kalte Weser stürzten. Ein Insasse konnte stark unterkühlt gerettet werden, vom zweiten fehlt jede Spur. Nun soll der Wagen aus dem Wasser geborgen werden.

Brake. Eine "Verkettung unglücklicher Umstände" hat zu dem Sturz eines Autos in die Weser geführt, bei dem ein 18-Jähriger ums Leben kam. Einzelheiten zum Unfallhergang wollte die Polizei am Freitag nicht nennen, "um die Privatsphäre der betroffenen Familien zu wahren". Die Ermittlungen seien abgeschlossen, es werde kein Strafverfahren eingeleitet. In der Nacht zu Donnerstag waren zwei 18-Jährige mit ihrem Auto am Fähranleger Brake im Landkreis Wesermarsch in die Weser gestürzt. Der Fahrer ertrank. Der Beifahrer konnte sich an Land retten. Er stand unter Schock und war stark unterkühlt. Inzwischen befinde er sich auf dem Weg der Besserung und könne das Krankenhaus bald verlassen, teilte die Polizei mit.

