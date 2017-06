Ein Mann ballt die Faust vor einer kauernden Frau. © M. Gambarini/Symbolbild

Kriminalität

Polizei hilft Opfern bei Neustart an geheimem Ort

Die Polizei hat im vergangenen Jahr bundesweit in mehr als hundert Fällen Opfern von Gewalt in familiären Beziehungen beim Neustart an einem geheimen Ort geholfen.