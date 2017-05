Ein Blaulicht leuchtet. © Friso Gentsch/Archiv

Notfälle

Polizei hat nach Fund von Babyleiche noch keine Hinweise

Die Polizei in Celle sucht nach dem Fund einer Babyleiche in Faßberg nach der Mutter des Kindes. Mitarbeiter des Abwasserverbandes hatten die Leiche des Säuglings am Mittwochmorgen beim Reinigen eines Schachtes in einer Pumpstation gefunden und die Polizei gerufen.