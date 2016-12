Kriminalität

Niedersachsen will Einbrechern künftig das Handwerk schwerer machen, indem die Umstände von Einbrüchen und die Gefahr von Wiederholungstaten im Umfeld genauer analysiert werden.

Hannover. Dazu soll im Februar in Wolfsburg und in der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel ein Pilotprojekt starten, kündigte der Präsident des Landeskriminalamtes, Uwe Kolmey, am Montag in Hannover an.

Unter anderem will die Polizei gezielter als bisher in Risikogebieten von Wohneinbrüchen Streife fahren. Über eine neue App für Tablets werden Tatorte erfasst. Das System "PreMapp" kann berechnen, so es höchstwahrscheinlich künftige Taten geben wird.

2016 rechnet das Innenministerium mit einer ähnlich hohen Zahl von Wohnungseinbrüchen wie im Vorjahr, wo es zu 16 575 Taten kam. In zunehmendem Maße sind osteuropäische Banden für die Einbrüche verantwortlich.