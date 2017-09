Ein leuchtendes Blaulicht auf dem Dach eines Wagens der Landespolizei. © J. Büttner/Archiv

Kriminalität

Polizei geht Kreidenachricht zu seit 2001 Vermisster nach

Im Fall der seit 2001 vermissten Katrin Konert aus dem Wendland geht die Polizei einer mysteriösen Kreidenachricht nach. Der Hinweis befindet sich seit Juli in dem Bushaltehäuschen in Bergen/Dumme, in dem die damals 15-Jährige 2001 letztmalig gesehen wurde, teilte die Polizei in Lüchow am Freitag mit.