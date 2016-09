Polizeiblaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Polizei findet in Koffer lebendes Baby und Säuglingsskelett

In einem Koffer hat die Polizei in Hannover das Skelett eines toten Säuglings und ein lebendes Baby entdeckt. Das kleine Mädchen kam in eine Klinik, sein Zustand ist nach ersten Untersuchungen stabil.