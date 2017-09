Kriminalität

Polizei fasst aus Sicherungsverwahrung geflohenen Mann

Fahnder haben einen aus der Sicherungsverwahrung geflohenen Straftäter gefasst. Sie nahmen den 49-Jährigen am Dienstag in einem Wohnblock in Göttingen fest. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit.