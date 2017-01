Ein Polizist hält eine Haltekelle hoch. © Patrick Seeger/Archiv

Verkehr

Polizei erwischt Frau mit drei Promille am Steuer

Mit 3,05 Promille ist eine Autofahrerin in Wolfsburg unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 49-Jährige einem Zeugen am Donnerstagabend an einer Tankstelle aufgefallen.