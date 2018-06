Hannover

Mit Blick auf das hohe Verkehrsaufkommen zum Ferienstart hatten Beamte am Vortag zwischen Wunstorf und Langenhagen kontrolliert. 74 Fahrer hielten den Mindestabstand nicht ein, darunter 54 Lkw-Fahrer. Rund 300 Fahrer waren deutlich zu schnell unterwegs. An der Abfahrt Lehrte-Ost wurde ein Pkw-Fahrer in einer Tempo-60-Zone mit 146 Stundenkilometern erwischt.

Das Überholverbot für Lastwagen stand am Freitag bei Wunstorf im Fokus der Kontrollen. Rund 100 Sattelzugfahrer wurden dabei ertappt, dass sie sich nicht an das Verbot hielten. Während der Ferienzeit und an Baustellen, wo es besonders häufig kracht, kündigte die Polizei weitere Kontrollen an.

dpa