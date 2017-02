Extremismus

Trotz der Entscheidung der Celler Generalstaatsanwaltschaft zum Verzicht auf ein Strafverfahren gegen die in Göttingen festgenommenen Terrorverdächtigen ermittelt die Polizei weiter.

Göttingen. Unter anderem seien die Untersuchungen der sichergestellten Gegenstände noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Göttingen am Mittwoch. Der 22 Jahre alte Nigerianer und der 27-jährige Algerier waren am 9. Februar bei einer Großrazzia festgenommen worden. Dabei wurden auch scharf gemachte Waffen, Munition und IS-Flaggen beschlagnahmt. Die Polizei verdächtigt die beiden Mitglieder der radikal-islamistischen Szene, einen Terroranschlag geplant zu haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft kam dagegen zu dem Schluss, dass sie noch keine konkrete Straftat beschlossen hätten, so dass der Anfangsverdacht "auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat" derzeit nicht begründet sei. Das Land Niedersachsen will die Männer abschieben. Nach Angaben des Bundesverwaltungsgerichts hat einer der Männer dagegen Rechtsmittel eingelegt. Beide kamen aus dem Langzeitgewahrsam in Abschiebehaft.

dpa