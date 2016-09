Kriminalität

Zweieinhalb Wochen nach dem Fund einer Babyleiche bei Helmstedt haben die Ermittler noch keine neuen Hinweise. Eine Spur von der Mutter gibt es nach Angaben der Polizei Wolfsburg bislang nicht, auch die Todesursache des kleinen Jungen ist noch ungeklärt.

Lehre. Ein Mann hatte das tote Baby bei der Leerung eines Altkleider-Containers in Lehre im Kreis Helmstedt entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche zwischen dem 5. und 13. September in den Container gelegt wurde. In Hannover war am erst am Freitag ein lebendes Baby neben dem Skelett eines toten Säuglings in einem Koffer entdeckt worden. Die Mutter ist in Haft.

dpa