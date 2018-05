Nienburg

Ihm zufolge kamen die Ermittler dem Verdächtigen nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Spur. Im August 2017 war der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt worden. Über den Ermittlungserfolg hatte zunächst die Tageszeitung "Die Harke" berichtet.

Der Hobby-Angler Rettberg wollte nach den Erkenntnissen der Polizei am 3. Juli 1984 am Weserwall nach Würmern suchen. Am folgenden Morgen wurde der 49-Jährige tot aufgefunden. "Das Opfer hatte infolge erheblicher Gewalteinwirkung gegen den Kopf ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, an dem es verstarb", teilten die Beamten mit. Die Ermittler gehen von einem Mord aus Habgier aus, denn Rettberg wurden zwei Uhren, Geld und andere Wertgegenstände gestohlen.

dpa